Panchkula News: राष्ट्र की एकता और अखंडता का लिया संकल्प

विज्ञापन

मोरनी। देश के प्रथम गृहमंत्री एवं भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर मनोज कुमार, कमलदीप सिंह, मोहित, तरसेम और संदीप ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन त्याग, समर्पण, दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। आजादी के बाद सैकड़ों रियासतों का एकीकरण कर मजबूत भारत के निर्माण में उनकी ऐतिहासिक भूमिका रही।उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखते हुए अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। उनके विचार और दूरदर्शी नेतृत्व आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। सभी ने लोगों से उनके आदर्शों पर चलने तथा आपसी भाईचारे, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने का आह्वान किया।