Panchkula News: निर्माणाधीन मकान में चोरी करने वाले तीन आरोपी आठ घंटे में गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। निर्माणाधीन मकान से बिजली के तार और सेनेटरी का सामान चोरी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने वारदात के महज आठ घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया। पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद तीनों आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गांधी कॉलोनी निवासी पवन, सेक्टर-4 मनसा देवी कॉम्प्लेक्स निवासी फुरकान उर्फ करण और मनसा देवी मार्केट सेक्टर-4 निवासी गौरव शर्मा के रूप में हुई है।दो सीमेंट की बोरियों में भरकर ले गए थे सामानपुलिस के अनुसार, जींद के मूल निवासी और वर्तमान में पंचकूला में रह रहे एक व्यक्ति ने 13 सितंबर को थाना मनसा देवी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता निर्माणाधीन मकान की देखरेख करता है। उसने पुलिस को बताया कि 13 सितंबर की रात कुछ युवक मकान में घुसे और वहां से बिजली के तार व सेनेटरी का सामान चोरी कर ले गए। आरोपी चोरी का सामान दो सीमेंट की बोरियों में भरकर ले गए थे। शिकायत मिलने के बाद थाना मनसा देवी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। थाना प्रभारी मुनीष कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को करीब आठ घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया।रिमांड में बरामद किया चोरी का सामानडीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि आरोपियों को 14 सितंबर को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उनका एक दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद तीनों आरोपियों को मंगलवार को दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।