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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय, कैथल के विद्यार्थियों ने थापली नेचर कैंप का भ्रमण किया। हरियाणा सरकार की तीन दिवसीय विशेष योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रदेश की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से रूबरू करवाया गया। इस दौरान उन्हें पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों और जैव विविधता की जानकारी दी गई।कैंप संयोजक साक्षी ने बताया कि योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रदेश के पर्यटन और धार्मिक स्थलों से जोड़ना है। युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे भ्रमण से विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव भी मिलता है। अगले चरण में विद्यार्थी कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव देखेंगे।रेंज ऑफिसर संजय ने वन्यजीव संरक्षण और ट्रैकिंग मार्गों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वन विभाग ने यहां 153 किलोमीटर लंबा सात दिवसीय ट्रैकिंग मार्ग विकसित किया है, जिससे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।