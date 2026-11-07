Panchkula News: विद्यार्थियों ने रामलीला मंचन से दिया सत्य की जीत का संदेश
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:25 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:25 AM IST
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पिंजौर। नोबल हाई स्कूल में दीपावली का पर्व उत्साह और पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केजी से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें क्ले मॉडलिंग, प्रश्नोत्तरी, झूमर-तोरण और दीया सजावट प्रतियोगिताएं प्रमुख रहीं।
कार्यक्रम में नन्हे विद्यार्थियों ने भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण सहित विभिन्न पात्रों की भूमिकाएं आत्मविश्वास और शानदार अभिनय के साथ निभाईं। रामलीला के माध्यम से असत्य पर सत्य की जीत और भगवान श्रीराम के आदर्शों का संदेश दिया गया।
वहीं, विभिन्न सदनों के बीच रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों ने प्राकृतिक रंगों, फूलों, पत्तियों, कागज और दीपों की सहायता से आकर्षक रंगोलियां बनाकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई।
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बॉक्स: सांस्कृतिक विरासत से जुड़ते हैं विद्यार्थी
विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ उनकी रचनात्मकता और छिपी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर प्रदान करते हैं।
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कार्यक्रम में नन्हे विद्यार्थियों ने भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण सहित विभिन्न पात्रों की भूमिकाएं आत्मविश्वास और शानदार अभिनय के साथ निभाईं। रामलीला के माध्यम से असत्य पर सत्य की जीत और भगवान श्रीराम के आदर्शों का संदेश दिया गया।
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वहीं, विभिन्न सदनों के बीच रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों ने प्राकृतिक रंगों, फूलों, पत्तियों, कागज और दीपों की सहायता से आकर्षक रंगोलियां बनाकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई।
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बॉक्स: सांस्कृतिक विरासत से जुड़ते हैं विद्यार्थी
विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ उनकी रचनात्मकता और छिपी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर प्रदान करते हैं।