Panchkula News: निबंध लेखन में रजनी प्रथम, आर्यन और काजल रहे दूसरे-तीसरे स्थान पर

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संवाद न्यूज एजेंसीबरवाला। राजकीय महाविद्यालय बरवाला में हिंदी पखवाड़े के तहत आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता में रजनी ने प्रथम, आर्यन ने द्वितीय और काजल ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए।प्रतियोगिता का आयोजन प्राचार्य नरेंद्र शिवाच के दिशा-निर्देशन में किया गया। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. कविता बल्हारा ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि, रचनात्मकता और लेखन क्षमता को प्रोत्साहित करना था।प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका सहायक प्रोफेसर प्रवीण रानी, अरमान और डॉ. वंदना सैनी ने निभाई। हिंदी विभागाध्यक्ष सहायक प्रोफेसर डॉ. कविता बल्हारा ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हिंदी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों को हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग और इसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरित किया।