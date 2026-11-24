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संवाद न्यूज एजेंसीबरवाला। भाजपा नेतृत्व ने बरवाला पंचायत समिति के अध्यक्ष राजीव राठौर को जिला पंचकूला किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं, भाजपा बरवाला मंडल के पूर्व अध्यक्ष गौतम राणा को किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है।दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष महेश चौहान, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और जिला अध्यक्ष अजय मित्तल का आभार जताया।इस मौके पर बरवाला मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र संधू ने राजीव राठौर को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंडल के दो कर्मठ कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना गर्व की बात है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजीव राठौर ने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे।