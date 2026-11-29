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ढिल्लों ने बताया कि परमिंदर सिंह बराड़ को युवा मोर्चा, अनिल सरीन को महिला मोर्चा, जीवन गर्ग को किसान मोर्चा, रजनीश धीमान को अनुसूचित जाति मोर्चा, राजेश बागा को पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राकेश राठौर को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा के विभिन्न मोर्चे पार्टी की संगठनात्मक ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करके उनके मुद्दों और अपेक्षाओं को पार्टी के मंच तक पहुंचाया जाता है।ढिल्लों ने नवनियुक्त प्रभारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं निभाएंगे।