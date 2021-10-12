Panchkula News: घर से बिना बताए निकली युवती को पुलिस ने ढूंढा

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पंचकूला। सेक्टर-21 क्षेत्र से परिजनों को बिना बताए लापता हुई 19 वर्षीय युवती को पुलिस ने सुरक्षित ढूढ लिया है। काउंसलिंग के बाद युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। युवती के घर न लौटने पर परिजनों ने 8 सितंबर को सेक्टर-21 चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। चौकी इंचार्ज मुकेश सैनी की अगुवाई में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती को ढूंढ निकाला। डीसीपी पंचकूला अदिति सिंह ने युवाओं से बाहर जाते समय परिजनों को जानकारी देने और अभिभावकों को बच्चों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखने की अपील की है। संवाद