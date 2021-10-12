फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   No public toilet at the Kot village bus stop.

Panchkula News: गांव कोट बस स्टॉप पर सार्वजनिक शौचालय नहीं

Wed, 16 Sep 2026 01:43 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
No public toilet at the Kot village bus stop.
राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर स्थित बस स्टैंड से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रामगढ़। राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर स्थित गांव कोट बस स्टॉप पर सार्वजनिक शौचालय की सुविधा नहीं होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टॉप से रोजाना बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है, लेकिन शौचालय नहीं होने के कारण लोगों को खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे विशेष रूप से महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
हैप्पी सिंह, जरनैल सिंह, इकबाल सिंह, शैंटी शर्मा, रोहित आहूजा, हेमंत गर्ग, नायब चौधरी, ज्ञान शर्मा, कुलवंत सिंह, सतीश कुमार, जंग बहादुर, अभिषेक, संजू, सोहन लाल और कमल सहित अन्य लोगों ने बताया कि कोट बस स्टॉप पर सार्वजनिक शौचालय नहीं होने से दैनिक कार्यों के लिए आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। खासकर महिलाओं को शौचालय की सुविधा नहीं मिलने से मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है।
विज्ञापन


लोगों ने की शौचालय निर्माण की मांग
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कोट बस स्टॉप पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यहां यात्रियों की संख्या को देखते हुए शौचालय की सुविधा बेहद जरूरी है। सार्वजनिक शौचालय बनने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी तथा खुले में शौच की समस्या से भी निजात मिल सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोट
हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर इस बारे में कोई ज्ञापन मिलता है तो पीडब्ल्यूडी से बात करके शाैचालय का निर्माण करवाया जाएगा। - सुखदेव सिंह, जीएम, हरियाणा रोडवेज, पंचकूला डिपो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed