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Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   MLA participated in the havan-puja at the ancient Shri Kali Mata Temple on Mahanavami.

Panchkula News: महानवमी पर प्राचीन श्री काली माता मंदिर में हवन-पूजन में शामिल हुईं विधायक

Wed, 21 Oct 2026 01:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:18 AM IST
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MLA participated in the havan-puja at the ancient Shri Kali Mata Temple on Mahanavami.
फोटो सहित
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संवाद न्यूज एजेंसी

कालका। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर कालका स्थित प्राचीन श्री काली माता मंदिर में हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें कालका विधायक शक्तिरानी शर्मा ने आहुतियां अर्पित कर मां काली से प्रदेश और क्षेत्र की सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना की।
हवन-यज्ञ के बाद विधायक ने कंजक पूजन किया। इसके बाद श्री गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर सभी के कल्याण के लिए अरदास की। उन्होंने प्रदेशवासियों और कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सुखमय जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की।
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विधायक ने कहा कि महानवमी पर मां भगवती के चरणों में शीश नवाकर पूरे प्रदेश की उन्नति और समृद्धि की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि कन्या पूजन हमारी आस्था और संस्कारों का प्रतीक है। यह परंपरा बेटियों के सम्मान और आदर का संदेश देती है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष पवन कुमारी शर्मा, मंडल अध्यक्ष किशोरी शर्मा और मंदिर सचिव पृथ्वीराज सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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