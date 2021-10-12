Panchkula News: मनल और माधव ने जीते जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप के खिताब

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माई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। सेक्टर-11 स्थित मानव मंगल स्कूल में आयोजित 31वीं पंचकूला जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंतिम दिन खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। महिला एकल वर्ग में मनल अंतल और पुरुष एकल वर्ग में माधव सदाना ने खिताब अपने नाम किया। वहीं, वेटरन पुरुष एकल 50 प्लस वर्ग के फाइनल में अश्वनी वर्मा ने मनमोहन गोयल को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर जीत दर्ज की।महिला एकल वर्ग के फाइनल में मनल अंतल ने प्रिशिता को लगातार तीन गेम में 11-9, 11-9 और 11-9 से हराया। इससे पहले सेमीफाइनल में मनल ने आद्या चौहान को 3-0 से और प्रिशिता ने आलिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में माधव सदाना ने अश्वनी कुमार वर्मा को 3-1 से पराजित किया। माधव ने 11-6, 11-8, 7-11 और 11-8 के स्कोर से मुकाबला जीता। सेमीफाइनल में अश्वनी कुमार वर्मा ने सक्षम शारदा को 3-1 से, जबकि माधव सदाना ने गुरनेक सिंह को 3-0 से हराया।वेटरन पुरुष एकल 50 प्लस वर्ग का फाइनल भी बेहद रोमांचक रहा। अश्वनी वर्मा ने मनमोहन गोयल को 3-2 से हराकर खिताब जीता। मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। अश्वनी वर्मा ने 11-8, 8-11, 11-5, 9-11 और 11-9 के स्कोर से जीत हासिल की।प्रतियोगिता के दौरान टेबल टेनिस एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पंचकूला की ओर से मनल अंतल को 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। मनल ने वर्ष 2025 में अंडर-17 और अंडर-19 बालिका एकल वर्ग में हरियाणा राज्य चैंपियन बनने की उपलब्धि हासिल की थी। समापन समारोह में डॉ. मनजीत ट्रेहन ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सभी कार्यकारी सदस्य मौजूद रहे।