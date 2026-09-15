Panchkula News: 15 सितंबर को बिजली संबंधी शिकायतों की होगी सुनवाई

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पंचकूला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सर्कल फोरम पंचकूला की ओर से उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों की सुनवाई 15 सितंबर को की जाएगी। सुनवाई सुबह 11:30 बजे सेक्टर-5 स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में होगी। इसमें केवल पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी। मंच के सदस्य के अनुसार बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग, कनेक्शन काटने-जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधा, सुरक्षा और विश्वसनीयता सहित अन्य समस्याओं की सुनवाई होगी। हालांकि बिजली चोरी, अनधिकृत उपयोग, दंड एवं जुर्माने तथा जांच और दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। निगम ने उपभोक्ताओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। संवाद