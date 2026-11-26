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मामला पंजाब के संगरूर जिले की सुनाम तहसील स्थित डेरा साधन बाबा बिहारी गिर की करीब 414 कनाल सात मरले कृषि भूमि से जुड़ा है। इस जमीन से होने वाली आमदनी गरीबों को भोजन कराने और डेरे के रखरखाव पर खर्च की जाती थी। डेरे के महंत जगदीश गिर की मृत्यु के बाद उनके चेले भरपूर गिर ने जिम्मेदारी संभाली। बाद में डेरे के प्रबंधन को लेकर विवाद हो गया।वर्ष 1975 में गांव के नंबरदारों और सरपंच की एक समिति गठित कर डेरे का प्रबंधन उसे सौंप दिया गया। वर्ष 1994 में ग्राम सभा ने सरपंच की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर डेरे की जमीन पंजाब सरकार के नाम करने का फैसला लिया। इसके आधार पर राजस्व अधिकारियों ने जमीन का इंतकाल भी सरकार के नाम दर्ज कर दिया। इस कार्रवाई को डेरे के श्रद्धालुओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका करीब तीन दशक से लंबित थी।जस्टिस पंकज जैन ने सुनवाई के दौरान कहा कि महंत की अनुपस्थिति में गठित प्रबंधन समिति को केवल डेरे की देखरेख और प्रबंधन का अधिकार था। वह संपत्ति का मालिकाना हक सरकार को नहीं सौंप सकती थी। समिति महंत के अधिकारों से ज्यादा अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती।अदालत ने कहा कि अचल संपत्ति का हस्तांतरण विधिवत पंजीकृत दस्तावेज या कानून के तहत अधिग्रहण के जरिये ही हो सकता है। केवल ग्राम सभा या प्रबंधन समिति का प्रस्ताव पारित करने से संपत्ति का मालिकाना हक सरकार को नहीं मिल सकता।हाईकोर्ट ने ग्राम सभा के प्रस्ताव और उसके आधार पर सरकार के नाम दर्ज इंतकाल को रद्द करते हुए श्रद्धालुओं की याचिका मंजूर कर ली।