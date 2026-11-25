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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। वाहन की पहचान छिपाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। मंगलवार को एमडीसी क्षेत्र में जांच के दौरान पुलिस ने एक बाइक चालक को पकड़ा। उसकी बाइक की नंबर प्लेट कपड़े से ढकी हुई थी, जबकि आगे की नंबर प्लेट टूटी मिली। पुलिस ने 15,500 रुपये का चालान काटकर बाइक इंपाउंड कर दी।सिटी ट्रैफिक एसएचओ वरिंदर कुमार के नेतृत्व में टीम एमडीसी क्षेत्र में नियमित जांच कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध बाइक को रुकवाकर दस्तावेजों और यातायात नियमों की जांच की गई। इसमें नंबर प्लेट से छेड़छाड़ के अलावा अन्य उल्लंघन भी सामने आए।डीसीपी अमरिंदर सिंह ने कहा कि नंबर प्लेट पर कपड़ा या टेप लगाकर वाहन की पहचान छिपाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। ऐसी हरकत से आपराधिक वारदात या सड़क हादसे के दौरान वाहन की पहचान करने में परेशानी होती है। उन्होंने वाहन चालकों से नंबर प्लेट स्पष्ट और नियमानुसार लगाने की अपील की।