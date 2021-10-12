फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Closed school turns into dumping yard; building filled with garbage.

Panchkula News: बंद स्कूल बना डंपिंग यार्ड, कचरे से भरा भवन

Sat, 12 Sep 2026 01:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
Closed school turns into dumping yard; building filled with garbage.
खेड़ा बागड़ा का राजकीय प्राइमरी स्कूल वर्षों से बंद
विज्ञापन

ग्रामीण कई बार कर चुके दोबारा शुरू करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
मोरनी। खेड़ा बागड़ा का राजकीय प्राइमरी स्कूल पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा है। देखरेख के अभाव में स्कूल भवन और परिसर अब डंपिंग यार्ड में तब्दील होता जा रहा है। परिसर में जगह-जगह भारी मात्रा में कचरा जमा है, जिसमें प्लास्टिक का कचरा अधिक है। गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल को दोबारा शुरू करने की मांग कई बार उठाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
स्थानीय ग्रामीण ब्रिज भूषण, सोनू, रमेश कुमार आदि ने बताया कि बच्चों की संख्या कम होने के कारण विभाग ने स्कूल को बंद कर दिया था। स्कूल बंद होने के बाद भवन का समुचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से बंद पड़े भवन में सामाजिक गतिविधियां होने के साथ लोग कचरा भी फेंक रहे हैं। इससे स्कूल परिसर में गंदगी बढ़ती जा रही है।
विज्ञापन

ग्रामीणों का कहना है कि लाखों रुपये की लागत से बनाए गए स्कूल भवन की विभागीय अनदेखी के कारण हालत लगातार खराब हो रही है। यदि समय रहते इसकी देखभाल नहीं की गई तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने के साथ भवन भी जर्जर हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्थानीय पंचायत और ग्रामीण कई बार संबंधित विभाग से स्कूल को दोबारा शुरू करने की मांग कर चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्कूल परिसर से तत्काल कचरा हटवाने, भवन की साफ-सफाई और मरम्मत कराने की मांग की है। साथ ही स्कूल को दोबारा शुरू करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed