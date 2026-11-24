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हरिंदर सिंह धालीवाल को प्रदेश संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। बलजीत सिंह (अमृतसर शहरी), हरजीत सिंह (पठानकोट) और रणजीत सिंह (गुरदासपुर) जिला उपाध्यक्ष बने हैं। पठानकोट से बख्शीश सिंह और बलविंदर सिंह, गुरदासपुर से राजेश जिला सचिव नियुक्त हुए। आशीष बंसल (फतेहगढ़ साहिब), प्रीतम सिंह, वेद प्रकाश (पठानकोट) और विशाल शर्मा (मोहाली) जिला संयुक्त सचिव बनाए गए। युवा, बीसी, शिक्षा, किसान और व्यापार विंग में भी पदाधिकारियों की नियुक्ति जारी है।

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चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी पंजाब ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत संगठन का विस्तार किया है। जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए कुल 77 पदाधिकारियों का एलान हुआ। आप पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा और प्रभारी मनीष सिसोदिया ने ये आदेश जारी किए।