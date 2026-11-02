फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   The legacy of the martyrs shrouded in filth and neglect

Palwal News: शहीदों की विरासत पर गंदगी और बदहाली का पहरा

Tue, 03 Nov 2026 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
The legacy of the martyrs shrouded in filth and neglect
फिरोजपुर झिरका के गुरुग्राम-अलवर हाईवे के बीच बदहाल स्थिति में पड़ी शहीदी मीनार। - फोटो : 1
गुरुग्राम-अलवर हाईवे पर बनी शहीदी मीनार के पार्क में जमा गंदा पानी
विज्ञापन


चिराग गोयल
फिरोजपुर झिरका। गुरुग्राम-अलवर हाईवे के बीच स्थित 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों की याद में बनाई गई शहीदी मीनार आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। जिन वीरों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनकी स्मृतियों को सहेजने के लिए बनाए गए इस ऐतिहासिक स्थल की आज कोई सुध लेने वाला नहीं है। लाखों रुपये की लागत से तैयार मीनार का परिसर गंदगी, जलभराव और अतिक्रमण की चपेट में है। पार्क में जगह-जगह गंदा पानी जमा है तो कहीं उपले थापे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, परिसर में मवेशियों को बांधकर शहीदों की विरासत की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई जा रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस ऐतिहासिक स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों को शहीदों की याद केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही आती है। इन दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर अधिकारी पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरे साल मीनार और पार्क की देखरेख भगवान भरोसे रहती है।
विज्ञापन


इस शहीदी मीनार पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले नवाब समसुद्दीन, शहीद हसन खां मेवाती सहित अनेक वीर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित हैं। इसका मकसद आने वाली पीढ़ियों को मेवात के इन वीर सपूतों के संघर्ष और बलिदान से परिचित कराना था, लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता है कि उनकी यादों को सहेजने के दावे सिर्फ औपचारिकताओं तक सिमट गए हैं। समाजसेवी वकार अहमद, आकिब जावेद, चंद्रशेखर और रमेश आर्य ने कहा कि इसकी दुर्दशा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोट

कुछ लोग मिट्टी डालकर नाले को बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पहचान होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही पार्क से गंदे पानी की निकासी कराई जाएगी। - राजेश मेहता, सचिव, नगर पालिका
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed