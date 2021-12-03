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Palwal News: वोट बचाओ-देश बचाओ रैली में पहुंचे सैकड़ों कांग्रेसी

Mon, 02 Nov 2026 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:54 AM IST
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Hundreds of Congress members arrived at the 'Save the Vote, Save the Nation' rally.
संवाद न्यूज एजेंसी नूंह
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पुन्हाना/तावड़ू। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली में मेवात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की। नूंह, पुन्हाना और तावड़ू विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों कार्यकर्ता एवं समर्थक वाहनों में सवार होकर दिल्ली पहुंचे। इसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।


पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता इरशाद चेयरमैन ने कहा कि लोकतंत्र और आम जनता के मतदान के अधिकारों की रक्षा करना आज सबसे बड़ी जरूरत है। वहीं, तावड़ू क्षेत्र से 150 से अधिक कार्यकर्ता दो डबल डेकर बसों और पांच स्कार्पियो गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली पहुंचे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश सहरावत उर्फ रज्जू ने कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पिछले तीन दिनों से गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया था।
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रैली में अजीत सहरावत उर्फ बिल्ला, रोहतास चेयरमैन, जयंत धारीवाल, जगमाल जोरासी और महेश कालारपुरी सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए।
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