Palwal News: मताधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन

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नूंह। कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत शनिवार को नूंह जिला मुख्यालय और इंडरी खंड में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक सचिन कुंडू, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता एवं नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद, जिला अध्यक्ष हाजी शहीदा खान और जिला संयोजक चौधरी महताब अहमद प्रमुख रूप से शामिल हुए।सचिन कुंडू ने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और आम नागरिकों के मताधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से संघर्ष कर रही है। कोई भी पात्र मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभियान को मजबूत करने के लिए देशभर में 208 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।विधायक चौधरी आफताब अहमद ने बताया कि नूंह में विधायक निवास से बड़ा मदरसा बाजार तक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। इसके बाद इंडरी खंड के छपेड़ा गांव में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों को गांव-गांव और बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा।जिला अध्यक्ष हाजी शहीदा खान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में यह अभियान लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प है। वहीं, जिला संयोजक चौधरी महताब अहमद ने चुनाव आयोग से उठाए गए सवालों का पारदर्शी जवाब देने की मांग की। उन्होंने बताया कि एक नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित जनभागीदारी रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं।