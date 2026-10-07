Palwal News: रिश्वत के आरोपी बिल्डिंग इंस्पेक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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मकान पर कार्रवाई नहीं करने के बदले 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार नगर परिषद के बिल्डिंग इंस्पेक्टर चिमनलाल को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धारा में प्राथमिकी दर्ज की है।एसीबी इंचार्ज राजकुमार के अनुसार कुसलीपुर गांव निवासी किशनचंद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीम ने ट्रैप लगाया था। मंगलवार को तय रकम लेने के दौरान बिल्डिंग इंस्पेक्टर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए गए।जांच में यह भी सामने आया कि चिमनलाल को वर्ष 2022 में भी पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। उस समय बस स्टैंड मार्केट में शोरूम का नक्शा पास करने के बदले दस लाख रुपये मांगने का आरोप था। एसीबी अब मौजूदा मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।