Palwal News: कार की टक्कर से महिला के दोनों पैर टूटे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:18 PM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:18 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। शहर के ग्रेस अस्पताल के बाहर तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में महिला के दोनों पैर टूट गए। घायल महिला की पहचान अलावलपुर गांव निवासी संजीदा के रूप में हुई है। उसके पति हमीद ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार, 7 अक्टूबर को हमीद अपनी पत्नी संजीदा के साथ बेटे साद का इलाज कराने ग्रेस अस्पताल आए थे। रात करीब 8:30 बजे संजीदा पानी लेने बाहर गई थी। इसी दौरान कार ने फुटपाथ पर चल रही संजीदा को पीछे से टक्कर मार दी। आरोप है कि चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस की मदद से घायल को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बाद में उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जांच अधिकारी अशोक का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है।
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नूंह। शहर के ग्रेस अस्पताल के बाहर तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में महिला के दोनों पैर टूट गए। घायल महिला की पहचान अलावलपुर गांव निवासी संजीदा के रूप में हुई है। उसके पति हमीद ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार, 7 अक्टूबर को हमीद अपनी पत्नी संजीदा के साथ बेटे साद का इलाज कराने ग्रेस अस्पताल आए थे। रात करीब 8:30 बजे संजीदा पानी लेने बाहर गई थी। इसी दौरान कार ने फुटपाथ पर चल रही संजीदा को पीछे से टक्कर मार दी। आरोप है कि चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस की मदद से घायल को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बाद में उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जांच अधिकारी अशोक का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है।
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