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Palwal News: मंडियों में 46,477 मीट्रिक टन बाजरे की आवक

Tue, 03 Nov 2026 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:29 AM IST
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46,477 metric tonnes of millet arrived in the markets
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। खरीफ खरीद सीजन 2026-27 के तहत जिले की मंडियों में बाजरे की आवक लगातार जारी है। अब तक पांचों मंडियों में कुल 46,477.60 मीट्रिक टन बाजरा पहुंच चुका है। हालांकि, एक नवंबर को जिले में महज 7.20 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद दर्ज की गई। इसमें नूंह मंडी में 3.30 और तावड़ू मंडी में 3.90 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार, तावड़ू मंडी बाजरे की आवक के मामले में सबसे आगे है। यहां अब तक 16,495.10 मीट्रिक टन बाजरा पहुंचा है। पुन्हाना मंडी में 14,432.50 मीट्रिक टन और फिरोजपुर झिरका मंडी में 12,952.10 मीट्रिक टन बाजरे की आवक दर्ज की गई है। वहीं, नूंह मंडी में 2,061.70 मीट्रिक टन तथा पिनगवां मंडी में 536.20 मीट्रिक टन बाजरा पहुंचा है।
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उपायुक्त अखिल पिलानी ने अधिकारियों को मंडियों में खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीद व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए और मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।
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