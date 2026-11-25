विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पवारिया मुख्य अतिथि और जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विश्वेश्वर कौशिक विशिष्ट अतिथि रहे। तरुण पवारिया ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से बच्चों में आत्मविश्वास, संवाद कौशल और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलता है।प्रतियोगिता में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, ढाणी श्योपुरा ने दूसरा और राजकीय प्राथमिक पाठशाला, राजावास ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। विजेता स्कूलों को क्रमशः 5000, 3000 और 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि एसएनए स्पर्श के माध्यम से दी जाएगी।उत्कृष्ट शैक्षणिक और नवाचारी कार्यों के लिए मुकेश रानी, सुरेश कुमार, नीति शर्मा और बीआरपी संदीप कुमार को सम्मानित किया गया। डॉ. विश्वेश्वर कौशिक ने कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं।आरपीएस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉ. पवित्रा राव ने अतिथियों का स्वागत किया। नोडल अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में भाषा दक्षता, रचनात्मकता और सांस्कृतिक रुचि बढ़ाना है। निर्णायक मंडल में दिनेश कुमार, रामभारोस, ललित कुमार और वैशाली वर्मा शामिल रहे।