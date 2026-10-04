Mahendragarh-Narnaul News: खाली बाल्टियां लेकर सड़क पर उतरीं महिलाएं, दस दिन से प्यासा देवस्थान मोहल्ला

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स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी की टंकी के आसपास और ऊपरी हिस्से में तो पानी आ रहा है, लेकिन टंकी से दूर होने के कारण गुरुद्वारा और बड़का कुआं लाइन में पर्याप्त दबाव से पानी नहीं पहुंच पा रहा। कई दिनों से घरों में पानी न आने के कारण लोगों को दूसरी जगहों से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है।सुनीता देवी, मणि शर्मा, मधु कटारिया, संतोष देवी, विमला देवी, शीला महेश्वरी, रेखा देवी, धन्वंतरी देवी और मिन्नू देवी ने बताया कि सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों से शिकायत करने पर अक्सर मोटर खराब होने की बात कही जाती है। उनका कहना है कि मोटर ठीक कराने के कुछ समय बाद वह फिर खराब हो जाती है। मोटर पुरानी होने के कारण मोहल्ले में यह समस्या बनी हुई है और अब तक इसका स्थायी हल नहीं निकला।गुरुद्वारा लाइन और बावड़ीपुर मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि पानी की कमी के चलते उन्हें घर का काम छोड़कर पानी का इंतजाम करने के लिए इधर-उधर जाना पड़ता है। महिलाओं ने वार्ड पार्षद और संबंधित विभाग से मांग की कि प्रभावित लाइनों में जल्द पेयजल सप्लाई बहाल की जाए।देवस्थान में बूस्टिंग स्टेशन की मोटर ठीक करा दी गई है। जहां पानी नहीं पहुंच रहा वहां जांच करवाई जाएगी। नई मोटर लगाने की प्रक्रिया अभी चल रही है।-नरेश चंदेला, जेई, जनस्वास्थ्य विभाग, नारनौल