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इस बदलाव से कुछ कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या बढ़ी है जबकि कई कॉलेजों में महत्वपूर्ण विषयों के पद खाली रह गए हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है।जिले के सबसे बड़े राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारनौल में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है। यहां 49 नियमित प्राध्यापकों में से 40 का तबादला हुआ, जबकि 31 नए प्राध्यापकों ने कार्यभार संभाला।इससे कॉलेज में शिक्षकों की कुल संख्या नौ कम हो गई। गणित और डिफेंस स्टडीज में नए शिक्षक मिले हैं लेकिन फिजिकल एजुकेशन में कोई नई नियुक्ति नहीं हुई।राजकीय महिला महाविद्यालय नारनौल में 35 में से 27 प्राध्यापकों का तबादला हुआ और करीब 29 नए शिक्षक आए। यहां समाजशास्त्र में प्राध्यापक मिलने से राहत मिली है लेकिन फिजिकल एजुकेशन और गृह विज्ञान में कमी बनी हुई है।निजामपुर के छीलरो कॉलेज में 10 प्राध्यापकों के तबादले के बाद केवल आठ नए शिक्षक पहुंचे। यहां हिंदी, अंग्रेजी, गणित और फिजिकल एजुकेशन में कोई प्राध्यापक नहीं आया।नांगल चौधरी के बैजनाथ चौधरी राजकीय महिला महाविद्यालय में 16 में से 15 प्राध्यापकों का तबादला हुआ और 14 ने ज्वाइन किया। यहां हिंदी, गणित और फिजिकल एजुकेशन के पद खाली हैं।वहीं शहीद मेजर सतीश सिंह दहिया राजकीय महाविद्यालय में नौ शिक्षकों के तबादले के मुकाबले 14 नए प्राध्यापकों ने ज्वाइन किया। इसके बावजूद संस्कृत और कॉमर्स विषय में कमी बनी हुई है।जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी एवं राजकीय महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. अमित चौधरी ने बताया कि सभी कॉलेजों से रिक्त पदों की जानकारी लेकर निदेशालय को भेज दी गई है। उम्मीद है कि जल्द नियुक्तियां होंगी। तब तक विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए खाली विषयों में डेपुटेशन के माध्यम से शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है।