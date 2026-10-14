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Mahendragarh-Narnaul News: यूपीआई भुगतान पर एमडीआर शुल्क लगाने के विरोध में व्यापार मंडल ने सौंपा ज्ञापन

Wed, 14 Oct 2026 02:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:21 AM IST
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Traders' association submits memorandum opposing the imposition of MDR charges on UPI payments.
फोटो नंबर-16एसडीएम को ज्ञापन सौंपने जाते व्यापारी। स्रोत: संस्था
नारनौल। यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क के विरोध में हरियाणा व्यापार मंडल (रजि.) जिला महेंद्रगढ़ ने मंगलवार को जिला अध्यक्ष संदीप नूनीवाला के नेतृत्व में एसडीएम गुरविंदर सिंह को केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने प्रस्तावित शुल्क को छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
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जिला अध्यक्ष संदीप नूनीवाला ने कहा कि यदि 2500 रुपये के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगाया जाता है तो दुकानदार को 10 रुपये देने होंगे। कई वस्तुओं पर व्यापारियों का मुनाफा एक प्रतिशत से भी कम होता है। ऐसे में यह शुल्क छोटे व्यापारियों के लिए ‘जजिया टैक्स’ के समान होगा। इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी नुकसान पहुंच सकता है।
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व्यापार मंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रस्तावित एमडीआर शुल्क को पूरी तरह वापस लेने की मांग की। एसडीएम गुरविंदर सिंह ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्री को भेज दिया जाएगा।
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इस अवसर पर शहरी अध्यक्ष विनोद सोनी, जिला संरक्षक सरदार गुरमेल सिंह, जिला महासचिव जगमोहन गर्ग, राजेश अग्रवाल काश्मीर, तेज प्रकाश यादव, तुलसी गोयल, आनंद गुप्ता, जय सिंह सैनी, मोहित जिंदल, रामजीलाल मित्तल, नरेश गोगिया, बद्री प्रसाद गर्ग, ब्रह्मदत्त, रवि गर्ग, अशोक कंछल, सुमित अग्रवाल सहित व्यापार मंडल के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।
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