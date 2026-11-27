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कनीना। भोजावास 33 केवी बिजली स्टेशन पर 28 नवंबर को निवारक रखरखाव कार्य के चलते सुबह 9 से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान स्टेशन से संचालित सभी 11 केवी फीडर प्रभावित रहेंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ उमेश कुमार वर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली से जुड़े जरूरी कार्य निर्धारित समय से पहले निपटा लें। संवाद