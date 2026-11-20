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नारनौल। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. यतेंद्र राव ने जारी बयान में कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी का अध्यक्ष ही भाजपा में शामिल हो गया, इससे बड़ा राजनीतिक संदेश और क्या हो सकता है। कांग्रेस के लिए चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने वाला व्यक्ति आज यह कह रहा है कि पंजाब का भविष्य भाजपा में है। यह नई विचारधारा की जीत है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने गिरते जनाधार को बचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ निराधार बयानबाजी कर रही है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब न तो नए नेता बचे हैं और न ही कोई नया नैरेटिव। राव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह विदेश की धरती पर जाकर भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं।