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Mahendragarh-Narnaul News: पंचायत को होगी 2.67 लाख की मासिक आय

Thu, 22 Oct 2026 12:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:17 AM IST
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The Panchayat will have a monthly income of Rs 2.67 lakh.
मंडी अटेली। ग्राम पंचायत कांटी के बस स्टैंड पर नवनिर्मित बाबा नृसिंहदास मार्केट की 32 दुकानों की खुली बोली बुधवार को प्रशासन की मौजूदगी में हुई। दुकानों की बोली 3500 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 30 हजार रुपये तक पहुंची।
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ग्राम पंचायत कांटी के बस स्टैंड पर नवनिर्मित बाबा नृसिंहदास मार्केट की दुकानों की सबसे कम बोली 3500 रुपये रही। सरपंच कविता देवी ने बताया कि कुल 107 दुकानों के लिए सिक्योरिटी राशि जमा हुई है लेकिन बुधवार को 32 दुकानों की ही बोली कराई गई। संवाद
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