Mahendragarh-Narnaul News: पंचायत को होगी 2.67 लाख की मासिक आय

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ग्राम पंचायत कांटी के बस स्टैंड पर नवनिर्मित बाबा नृसिंहदास मार्केट की दुकानों की सबसे कम बोली 3500 रुपये रही। सरपंच कविता देवी ने बताया कि कुल 107 दुकानों के लिए सिक्योरिटी राशि जमा हुई है लेकिन बुधवार को 32 दुकानों की ही बोली कराई गई। संवाद विज्ञापन

ग्राम पंचायत कांटी के बस स्टैंड पर नवनिर्मित बाबा नृसिंहदास मार्केट की दुकानों की सबसे कम बोली 3500 रुपये रही। सरपंच कविता देवी ने बताया कि कुल 107 दुकानों के लिए सिक्योरिटी राशि जमा हुई है लेकिन बुधवार को 32 दुकानों की ही बोली कराई गई। संवाद

मंडी अटेली। ग्राम पंचायत कांटी के बस स्टैंड पर नवनिर्मित बाबा नृसिंहदास मार्केट की 32 दुकानों की खुली बोली बुधवार को प्रशासन की मौजूदगी में हुई। दुकानों की बोली 3500 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 30 हजार रुपये तक पहुंची।