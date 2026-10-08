Mahendragarh-Narnaul News: स्वास्थ्य मंत्री ने को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

विज्ञापन

मंडी अटेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुधवार को देश और प्रदेश में सेवा ज्योति यात्रा-विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सेवा ज्योति रथ यात्रा अटेली पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अपने कार्यालय पर यात्रा का स्वागत किया और रथ को हरी झंडी दिखाकर नारनौल के लिए रवाना किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने यात्रा का उत्साह के साथ स्वागत किया। आरती राव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य सेवा, विकास और जनकल्याण का संदेश आमजन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। संवाद