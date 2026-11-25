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उपायुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना लक्ष्य पहले से तय करना चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत और प्रयास से हासिल होती है। उन्होंने छात्राओं को पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने की सलाह दी। इससे उनका सर्वांगीण विकास होता है।उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में सीखी गई बातें भविष्य की दिशा तय करती हैं। बच्चों को अपने मन में आने वाले सवाल पूछने से कभी नहीं हिचकना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछने से ही सीखने के नए रास्ते खुलते हैं।निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्कूल में तैयार हो रहे मिड-डे मील की गुणवत्ता भी जांची। उन्होंने स्टाफ को भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। अंत में उन्होंने सभी छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।