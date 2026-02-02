Mahendragarh-Narnaul News: पुत्र वियोग में दशरथ का विलाप देख भावुक हुए दर्शक

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मोहल्ला चांदूवाड़ा स्थित श्री धार्मिक रामलीला ट्रस्ट के 77वें ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव में श्रीराम ने माता कौशल्या से वन जाने की आज्ञा और आशीर्वाद लिया। इसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता के वन गमन तथा राजा दशरथ के विलाप का मंचन हुआ।मंत्री सुमंत और अयोध्यावासियों ने भी श्रीराम को वापस लाने का प्रयास किया। राम की भूमिका दीपक हरित, लक्ष्मण की अनिल चौहान, सीता की राजेश सोनी और दशरथ की मनमोहन ने निभाई। निर्देशन डॉ. मनोज वर्मा ने किया।वहीं, नई अनाज मंडी स्थित श्री कृष्णा ड्रामेटिक क्लब में भगवान नारायण सेवा संस्था की रामलीला के सातवें दिन केवट संवाद, दशरथ मरण, भरत मिलाप और विराध वध का मंचन हुआ। मुख्य अतिथि गौरव चौधरी और राम अग्रवाल ने गणेश पूजन कर कार्यक्रम शुरू किया।भरत ने श्रीराम को वापस लाने का प्रयास किया लेकिन उनके नहीं लौटने पर चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट गए। राम की भूमिका नवीन सिंघल और दशरथ की अरविंद गर्ग ने निभाई।