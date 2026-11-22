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कार्यक्रम समन्वयक एवं प्रवक्ता सरोज यादव और कविता यादव ने बताया कि विद्यालय में विभिन्न पदों के लिए चुनाव करवाए गए। इसमें रितेश, दीपिका, शैलेश, पायल, जितेंद्र और रिया ने उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। इसके बाद सभी उम्मीदवारों ने अलग-अलग माध्यमों से प्रचार किया और विद्यार्थियों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की।पोलिंग पार्टी ने मॉक पोल करवाया। विद्यार्थियों को मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टी की जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया।इसके बाद विद्यार्थियों ने मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए ईवीएम के मॉडल से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दिया। उन्हें ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली तथा चुनाव चिह्नों के बारे में भी जानकारी दी गई।मतदान पूरा होने के बाद पीठासीन अधिकारी, पोलिंग पार्टी के सदस्यों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में मतगणना की गई और परिणाम घोषित किए गए। विद्यार्थियों को चुनावी आचार संहिता, मतदाता पहचान पत्र, चुनावी घोषणा पत्र और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के बारे में भी बताया गया।बूथ लेवल अधिकारी विजेंद्र यादव और जगपाल ने अपने अनुभव साझा किए। प्राचार्य डॉ. डीएस चौहान ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, निष्पक्ष मतदान और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना विकसित होती है।इस अवसर पर कुलविंदर सिंह संधू, राजेश यादव, सुरेश कुमार, प्रवीण यादव, वेद प्रकाश, प्रिया, हवा सिंह सहित विद्यालय स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे।