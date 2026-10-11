मानसिक रोगियों से प्यार से करें बात : सोनिया

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महेंद्रगढ़। उपमंडल विधिक सेवा समिति की ओर से अध्यक्ष एवं एसडीजेएम विक्रांत के तत्वावधान में गांव सिगड़ी में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता शिविर लगाया गया। अधिवक्ता सोनिया कुमारी और विधिक सेवक विजय सिंह ने लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चिंता, अवसाद और तनाव जैसी समस्याएं व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मानसिक परेशानी से जूझ रहे लोगों से प्यार और सम्मान से बात करें। उनका अपमान करने के बजाय उन्हें सहयोग दें, ताकि वे बेहतर महसूस कर सकें। शिविर में ग्रामीण उपस्थित रहे। संवाद