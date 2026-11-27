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इससे पहले अक्तूबर में हैदराबाद में आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। लगातार दो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज कर द्विज ने अपनी प्रतिभा साबित की है।प्रशिक्षक प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि द्विज वालिया सतनाली निवासी भगवान सिंह वालिया के पौत्र और मनीष वालिया के पुत्र हैं। उनके पिता हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं और वर्तमान में भिवानी में सेवाएं दे रहे हैं। द्विज भिवानी स्थित लक्ष्य निशानेबाजी अकादमी में प्रशिक्षक प्रदीप बेनीवाल के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका चयन पहले ही खेलो इंडिया के लिए हो चुका है।द्विज ने अपनी सफलता का श्रेय प्रशिक्षक के मार्गदर्शन, माता-पिता के सहयोग और नियमित अभ्यास को दिया। उन्होंने कहा कि निशानेबाजी में सफलता के लिए एकाग्रता, धैर्य और तकनीकी सुधार जरूरी हैं। प्रतियोगिता के दौरान दबाव में भी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना पड़ता है।द्विज की इस उपलब्धि पर परिजनों, प्रशिक्षक और क्षेत्र के खेल प्रेमियों ने खुशी जताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि द्विज भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतेंगे।