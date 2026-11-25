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नारनौल। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट की ओर से टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे स्थित शिव मंदिर में देव दिवाली महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने आचार्य राम सिंह मधुर की अगुवाई में दीप प्रज्वलित कर सुख-समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की। ट्रस्ट अध्यक्ष डॉ. संजय शर्मा ने कहा कि दीपदान केवल दीपक जलाने की परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में सेवा, करुणा और मानवता का प्रकाश फैलाने का संदेश है। दीपदान अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में प्रेम, सद्भाव और परोपकार की भावना अपनानी चाहिए। संवाद