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महेंद्रगढ़। एसडीएम योगेश सैनी ने बताया कि सरकार द्वारा लोगों को स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। एसडीएम ने वीरवार को महेंद्रगढ़ के गांव माजरा कलां व लावण में निर्माणाधीन जलघर के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से अनेक नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। परियोजनाओं के निर्माण कार्य में कमी पाई जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से जलघरों में बने स्टोरेज टैंकों में पानी की उपलब्धता की जानकारी ली आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संवाद