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मोदाश्रम मंदिर में सुबह और शाम दो हजार से अधिक श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। सड़क की खराब हालत के कारण उन्हें काफी परेशानी होती है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को गड्ढों से निकलने में दिक्कत आती है। दोपहिया वाहन चालकों के भी असंतुलित होकर गिरने का खतरा बना रहता है।लोगों का कहना है कि यह सड़क मंदिर तक जाने के साथ आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने का भी प्रमुख रास्ता है। इससे प्रतिदिन करीब पांच हजार लोग आवागमन करते हैं। सुबह और शाम के समय यहां वाहनों और राहगीरों की आवाजाही अधिक रहती है। लोगों ने नगरपालिका से सड़क का निरीक्षण करवाकर जल्द निर्माण कराने की मांग की है।.............सड़क की खराब हालत के कारण वाहनों को भी नुकसान हो रहा है। कई बार राहगीरों को दूसरे रास्तों से जाना पड़ता है। लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।-लक्ष्मीनारायण सैनी, मोदाश्रम मंदिर के पास.............सुबह मोदाश्रम मंदिर में पूजा करने जाते समय मजबूरी में इसी सड़क से गुजरना पड़ता है। टूटी सड़क के कारण काफी परेशानी होती है। नगरपालिका को जल्द इसका निर्माण करवाना चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।-दिनेश मास्टर, मोदाश्रम मंदिर के पासवर्जन:मोदाश्रम रोड से कबाड़ी की दुकान तक करीब 30 लाख रुपये की लागत से सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए दिसंबर माह में टेंडर प्रक्रिया शुरू कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।-रमेश, चेयरमैन, नगरपालिका महेंद्रगढ़।