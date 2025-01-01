Mahendragarh-Narnaul News: मोहनलाल मंदिर से पुराने टेलीफाेन कार्यालय तक की सड़क दुरुस्त
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:24 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:24 AM IST
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महेंद्रगढ़। शहर के मोहनलाल मंदिर से पुराने टेलीफोन कार्यालय तक की करीब 150 मीटर लंबी सड़क पानी की पाइपलाइन बिछाने के बाद उबड़-खाबड़ व जर्जर हो गई थी। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी और अमर उजाला की ओर से इस समस्या को 31 अक्तूबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया।
अब जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से जर्जर सड़क पर काम किया गया और इसको दुरुस्त कराया गया है। बता दें कि इसकी मरम्मत न होने से प्रतिदिन 10 गांवों और मोदाश्रम मंदिर जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।
विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था और लोग परेशानी झेल रहे थे। शिकायत बावजूद यह स्थिति बनी रही। जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी सड़क से दोपहिया वाहन चालकों, पैदल राहगीरों और बुजुर्गों को सबसे अधिक दिक्कत है। इससे ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है।
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खबर प्रकाशित होने पर विभाग ने संज्ञान लेकर अब नई ब्लॉक लगाई हैं और कुछ स्थानों पर सीमेंट लगाकर रास्ता सुगम बनाया गया है। अब चालकों व राहगीरों को झटकें नहीं लगेंगे।
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वर्जन:
इसकी शिकायत मिली थी और अब इसका समाधान किया गया है। उस दौरान जल्दी में बनाई गई। अब स्थायी समाधान किया गया है। लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। -जीयाराम, एसडीओ, जनस्वास्थ्य विभाग, महेंद्रगढ़
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अब जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से जर्जर सड़क पर काम किया गया और इसको दुरुस्त कराया गया है। बता दें कि इसकी मरम्मत न होने से प्रतिदिन 10 गांवों और मोदाश्रम मंदिर जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।
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विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था और लोग परेशानी झेल रहे थे। शिकायत बावजूद यह स्थिति बनी रही। जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी सड़क से दोपहिया वाहन चालकों, पैदल राहगीरों और बुजुर्गों को सबसे अधिक दिक्कत है। इससे ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है।
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खबर प्रकाशित होने पर विभाग ने संज्ञान लेकर अब नई ब्लॉक लगाई हैं और कुछ स्थानों पर सीमेंट लगाकर रास्ता सुगम बनाया गया है। अब चालकों व राहगीरों को झटकें नहीं लगेंगे।
वर्जन:
इसकी शिकायत मिली थी और अब इसका समाधान किया गया है। उस दौरान जल्दी में बनाई गई। अब स्थायी समाधान किया गया है। लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। -जीयाराम, एसडीओ, जनस्वास्थ्य विभाग, महेंद्रगढ़