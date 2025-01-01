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अब जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से जर्जर सड़क पर काम किया गया और इसको दुरुस्त कराया गया है। बता दें कि इसकी मरम्मत न होने से प्रतिदिन 10 गांवों और मोदाश्रम मंदिर जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था और लोग परेशानी झेल रहे थे। शिकायत बावजूद यह स्थिति बनी रही। जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी सड़क से दोपहिया वाहन चालकों, पैदल राहगीरों और बुजुर्गों को सबसे अधिक दिक्कत है। इससे ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है।खबर प्रकाशित होने पर विभाग ने संज्ञान लेकर अब नई ब्लॉक लगाई हैं और कुछ स्थानों पर सीमेंट लगाकर रास्ता सुगम बनाया गया है। अब चालकों व राहगीरों को झटकें नहीं लगेंगे।वर्जन:इसकी शिकायत मिली थी और अब इसका समाधान किया गया है। उस दौरान जल्दी में बनाई गई। अब स्थायी समाधान किया गया है। लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। -जीयाराम, एसडीओ, जनस्वास्थ्य विभाग, महेंद्रगढ़