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इस मार्ग से रोजाना दो हजार से अधिक लोग आवागमन करते हैं लेकिन सड़क की हालत में सुधार नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। यह मार्ग रामविहार कॉलोनी को गोशाला रोड से जोड़ता है। साथ ही रेवाड़ी और दादरी मार्ग पर जाने के लिए भी छोटा और सुविधाजनक रास्ता है।सड़क पर गड्ढे होने के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार अचानक गड्ढा सामने आने से वाहनों का संतुलन बिगड़ जाता है। बारिश के समय गड्ढों में पानी भरने से उनकी गहराई का पता नहीं चलता। वहीं, रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने से हादसों का खतरा बना रहता है।स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार संबंधित विभाग को समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। सड़क से दिनभर धूल उड़ती रहती है, जिससे आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को भी परेशानी होती है।....................सड़क की हालत करीब तीन साल से खराब है। जगह-जगह गड्ढे होने के कारण वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। कई बार अचानक गड्ढा सामने आने से वाहन का संतुलन बिगड़ जाता है। कई वाहन चालक चोटिल भी हो चुके हैं। -सुरेश कुमार, राहगीर, महेंद्रगढ़..................बदहाल सड़क मार्ग से दिनभर धूल उड़ती रहती है। वाहनों की वजह से रोड़ियां भी सीधे दुकान के अंदर आती हैं। ग्राहक भी चोटिल हो चुके हैं। तीन साल से मरम्मत का इंतजार कर रहे नागरिकों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।-कुलदीप, दुकानदार, कोथल कलावर्जन:रेलवे फाटक से गोशाला रोड व रामविहार कॉलोनी तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य 30 नवंबर को शुरू किया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ नाला भी बनाया जाएगा। सड़क बनने के बाद वाहन चालकों और आमजन को राहत मिलेगी।-सुदेश कुमार, जेई, लोक निर्माण विभाग महेंद्रगढ़