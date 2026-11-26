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नारनौल। भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्रगढ़ जिले की युवा नेत्री एवं अधिवक्ता रिया चौहान को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा हरियाणा का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को संगठन में लंबे समय से सक्रियता और सामाजिक कार्यों में योगदान का परिणाम माना जा रहा है। रिया चौहान ने अपने संगठनात्मक सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। इसके बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में जिला संयोजिका की जिम्मेदारी भी संभाली। वे बाल्यकाल से ही आरएसएस और भाजपा से जुड़ी रही हैं। अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनकी पहचान है। संवाद