बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षा सबसे जरूरी : जस्टिस बत्रा
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:21 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
नारनौल। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने बुधवार को नसीबपुर स्थित सेवा सीनियर सिटीजन होम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे महिला और पुरुष बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने बुजुर्गों से बातचीत कर उनकी दिनचर्या, खानपान, रहन-सहन, स्वास्थ्य सुविधाओं और देखभाल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।
जस्टिस बत्रा ने कहा कि बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षित माहौल के साथ जीवन देना मानवाधिकार आयोग की प्राथमिकता है। ऐसे निरीक्षणों से संस्थानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। साथ ही बुजुर्गों को यह भरोसा मिलता है कि उनकी समस्याओं और अधिकारों का ध्यान रखा जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी आश्रम की व्यवस्थाओं पर नजर रखता है। प्राधिकरण की सचिव समय-समय पर यहां निरीक्षण करती हैं और बुजुर्गों को कानूनी मामलों में सहायता देती हैं।
विज्ञापन
बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए जस्टिस बत्रा ने सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार से फोन पर बात की। सिविल सर्जन ने जरूरतमंद बुजुर्गों को चिकित्सा सहायता देने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा उन्होंने एसडीएम गुरविंदर को भी बुजुर्गों की स्थिति से अवगत कराया और नियमानुसार जरूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
जस्टिस बत्रा ने कहा कि बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षित माहौल के साथ जीवन देना मानवाधिकार आयोग की प्राथमिकता है। ऐसे निरीक्षणों से संस्थानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। साथ ही बुजुर्गों को यह भरोसा मिलता है कि उनकी समस्याओं और अधिकारों का ध्यान रखा जा रहा है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी आश्रम की व्यवस्थाओं पर नजर रखता है। प्राधिकरण की सचिव समय-समय पर यहां निरीक्षण करती हैं और बुजुर्गों को कानूनी मामलों में सहायता देती हैं।
विज्ञापन
बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए जस्टिस बत्रा ने सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार से फोन पर बात की। सिविल सर्जन ने जरूरतमंद बुजुर्गों को चिकित्सा सहायता देने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा उन्होंने एसडीएम गुरविंदर को भी बुजुर्गों की स्थिति से अवगत कराया और नियमानुसार जरूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।