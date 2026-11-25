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जस्टिस बत्रा ने कहा कि बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षित माहौल के साथ जीवन देना मानवाधिकार आयोग की प्राथमिकता है। ऐसे निरीक्षणों से संस्थानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। साथ ही बुजुर्गों को यह भरोसा मिलता है कि उनकी समस्याओं और अधिकारों का ध्यान रखा जा रहा है।उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी आश्रम की व्यवस्थाओं पर नजर रखता है। प्राधिकरण की सचिव समय-समय पर यहां निरीक्षण करती हैं और बुजुर्गों को कानूनी मामलों में सहायता देती हैं।बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए जस्टिस बत्रा ने सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार से फोन पर बात की। सिविल सर्जन ने जरूरतमंद बुजुर्गों को चिकित्सा सहायता देने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा उन्होंने एसडीएम गुरविंदर को भी बुजुर्गों की स्थिति से अवगत कराया और नियमानुसार जरूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।