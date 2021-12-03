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जिला प्रधान नंबरदार राजकुमार जांगड़ा ने कहा कि नंबरदार सरकार और ग्रामीणों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। गांवों में जमीन से जुड़े राजस्व कार्य, गिरदावरी, पहचान और प्रमाण पत्रों से संबंधित कार्यों के अलावा सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रहती है।उन्होंने कहा कि नंबरदारों को गांवों में सरकार की रीढ़ माना जाता है। ऐसे में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने से ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो सकते हैं।उन्होंने बताया कि जिले के कई गांवों में नंबरदारों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। नए नंबरदारों की नियुक्ति नहीं होने से ग्रामीणों को अपने जरूरी काम करवाने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार उन्हें संबंधित सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।राजकुमार जांगड़ा ने सरकार से मांग की कि 23 नवंबर 2021 को जारी पत्र के माध्यम से लिए गए फैसले पर दोबारा विचार किया जाए और नियुक्तियों पर लगी रोक हटाई जाए। उन्होंने कहा कि खाली पदों पर जल्द नई नियुक्तियां की जानी चाहिए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।उन्होंने बताया कि 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नंबरदारों को पद से हटाने के मुद्दे पर भी संगठन में रोष है। संगठन का कहना है कि सरकार को नंबरदारों के हितों और उनकी सेवाओं को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए।राजकुमार जांगड़ा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर सुनवाई नहीं की तो नंबरदार संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।