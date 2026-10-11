Mahendragarh-Narnaul News: रेवाड़ी के होटल में मृत मिले रेलकर्मी का गांव में हुआ अंतिम संस्कार

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शनिवार को शव गांव पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने परिजनों को सांत्वना दी और अंतिम संस्कार करवाया। सुशांत पहले रेलवे में कर्मचारी था लेकिन करीब तीन साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी।इसके बाद वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार उस पर काफी कर्ज हो गया था, जिसके चलते उसकी करीब एक एकड़ कृषि भूमि भी बिक चुकी थी। उसे शराब और जुए का आदी भी बताया जा रहा है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ती चली गई।सुशांत 5 अक्तूबर को घर से निकला था और पिछले पांच दिनों से रेवाड़ी के अनिल होटल में अकेला ठहरा हुआ था। वह शादीशुदा था और उसके दो भाई हैं। उसका एक पांच वर्षीय बेटा भी है। कुछ समय से पत्नी के साथ उसकी अनबन चल रही थी जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहता था।शव का पोस्टमार्टम कराकर व परिजनों के बयान दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया। आत्महत्या के पीछे कर्ज, पारिवारिक कलह या अन्य कोई कारण है, इसे लेकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।