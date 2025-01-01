फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Protest was registered by wearing black badges against the blocking of vacant posts.

Mahendragarh-Narnaul News: रिक्त पदों को ब्लॉक करने के विरोध में काले बिल्ले लगाकर जताया विरोध

Wed, 07 Oct 2026 12:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Protest was registered by wearing black badges against the blocking of vacant posts.
फोटो संख्या:-70 आर्दश ऑनलाइन तबादला निति को लेकर कालेबिल्ले लगाकर विरोध करते हुएस्वास्थ्य
महेंद्रगढ़। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदर्श ऑनलाइन तबादला नीति के रिक्त पदों को ब्लॉक किए जाने के विरोध में एमपीएचई एसोसिएशन हरियाणा के कर्मचारियों ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में काले बिल्ले लगाकर रोष जताया।
विज्ञापन

एसोसिएशन के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश चौहान ने कहा कि विभाग में पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी है। रिक्त पदों को ब्लॉक करने से इन पदों पर भविष्य में भर्ती की संभावना खत्म हो जाएगी।
विज्ञापन

7 अक्तूबर से क्रमिक अनशन
मुकेश चौहान ने बताया कि मंगलवार को काले बिल्ले लगाकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया गया। आंदोलन के अगले चरण में 7 अक्तूबर से प्रदेश के सभी जिलों के कर्मचारी महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पंचकूला के कार्यालय पर क्रमिक अनशन करेंगे। अगर सरकार ने जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन तेज करने के लिए अगली रणनीति बनाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed