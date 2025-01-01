Mahendragarh-Narnaul News: रिक्त पदों को ब्लॉक करने के विरोध में काले बिल्ले लगाकर जताया विरोध

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एसोसिएशन के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश चौहान ने कहा कि विभाग में पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी है। रिक्त पदों को ब्लॉक करने से इन पदों पर भविष्य में भर्ती की संभावना खत्म हो जाएगी।मुकेश चौहान ने बताया कि मंगलवार को काले बिल्ले लगाकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया गया। आंदोलन के अगले चरण में 7 अक्तूबर से प्रदेश के सभी जिलों के कर्मचारी महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पंचकूला के कार्यालय पर क्रमिक अनशन करेंगे। अगर सरकार ने जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन तेज करने के लिए अगली रणनीति बनाई जाएगी।