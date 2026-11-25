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यह नियुक्ति राष्ट्रपति व विवि कुलाध्यक्ष द्रौपदी मुर्मु की अनुशंसा पर हुई है। प्रो. शर्मा ने प्रो. टंकेश्वर कुमार का स्थान लिया है। प्रो. टंकेश्वर का पांच वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा हो गया है और अब वे पीयू में कुलपति का कार्यभार संभालेंगे।कुरुक्षेत्र निवासी प्रो. शर्मा जाने-माने शिक्षाविद् और रसायन वैज्ञानिक हैं। उन्हें विश्वविद्यालय में पढ़ाने का 30 वर्ष से ज्यादा और शोध का 35 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है। वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 25 वर्ष से अधिक समय तक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर रहे।वर्ष 2023-24 में वे अमेरिका के वेस्लेयन विश्वविद्यालय, कनेक्टिकट में फुलब्राइट स्कॉलर-इन-रेजिडेंस और विजिटिंग प्रोफेसर रहे। वर्ष 2019 में उन्होंने अमेरिका के 17 बड़े विश्वविद्यालयों का दौरा भी किया। इससे पहले प्रो. पवन सम-कुलपति सीयूएच के रूप में कार्यरत रहे हैं।प्रो. शर्मा के नाम 156 अंतरराष्ट्रीय शोध प्रकाशन और 50 से अधिक पेटेंट हैं। उनका एच-इंडेक्स 40 और आई-10 इंडेक्स 114 है। उन्हें श्रीनिवास रामानुजन जन्म शताब्दी पुरस्कार का स्वर्ण पदक और केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया का कांस्य पदक मिल चुका है। इंडियन केमिकल सोसाइटी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनके नाम है।प्रो. शर्मा XXI भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका अभियान में सदस्य वैज्ञानिक के रूप में शामिल होने वाले हरियाणा के पहले और अकेले वैज्ञानिक हैं। वे यूथ रेडक्रॉस कार्यक्रम समन्वयक के रूप में समाजसेवा से भी जुड़े रहे हैं। रक्तदान और स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान के लिए हरियाणा के राज्यपाल ने उन्हें यूथ रेडक्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया है।