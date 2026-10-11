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बाजरा की एमएसपी पर खरीद हो : रणधीर

Sun, 11 Oct 2026 02:31 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:31 AM IST
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Procurement of pearl millet at MSP: Randhir
फोटो संख्या:70-सतनाली के गांव मंढियाली स्थित शहीद स्मारक स्थल पर शहीद मनीराम रावत की प्रतिमा  प - फोटो : Samvad
सतनाली। शहीद मनीराम रावत के शहीदी दिवस पर शनिवार को गांव मंढियाली में किसान सम्मेलन में आयोजित किया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन की मौजूदगी में जिले की कार्यकारिणी गठित की गई। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रणधीर सिंह ने बाजरा और धान की शत-प्रतिशत खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने स्मार्ट मीटर योजना और बिजली के निजीकरण का विरोध किया। संवाद
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