बाजरा की एमएसपी पर खरीद हो : रणधीर

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सतनाली। शहीद मनीराम रावत के शहीदी दिवस पर शनिवार को गांव मंढियाली में किसान सम्मेलन में आयोजित किया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन की मौजूदगी में जिले की कार्यकारिणी गठित की गई। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रणधीर सिंह ने बाजरा और धान की शत-प्रतिशत खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने स्मार्ट मीटर योजना और बिजली के निजीकरण का विरोध किया। संवाद