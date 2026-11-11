Mahendragarh-Narnaul News: नारनौल में अचानक बंद हुई बाजरा खरीद, बचे किसान असमंजस में

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नए निर्देश के अनुसार छूटे हुए किसानों का बाजरा खरीदने के लिए उपायुक्त के मार्गदर्शन में समिति बनेगी। यह समिति किसानों का सत्यापन करेगी, इसके बाद बाजरा भावांतर योजना के तहत खरीदा जाएगा।गिरदावरी में जिले के करीब 1.50 लाख एकड़ में बाजरे की फसल दर्ज की गई थी। एक एकड़ में 11 क्विंटल के हिसाब से करीब 16.5 लाख क्विंटल पैदावार का अनुमान था। अब तक 6 मंडियों में 12 से 13 लाख क्विंटल की खरीद भावांतर के तहत हो चुकी है। करीब 20 प्रतिशत बाजरा अब भी बिकना बाकी है।..........खरीद पिछले 40 दिन से चल रही थी। अगर 10 दिन और चलती तो किसान अपनी सुविधा से फसल बेच लेते। रिवाइज्ड शेड्यूल का इंतजार कर रहे किसानों को अब समिति के सामने गुहार लगानी होगी, और यह तय नहीं है कि उनका बाजरा बिकेगा या नहीं।..............कई गांवों के किसान रिवाइज्ड शेड्यूल की राह देख रहे थे। 11 और 12 नवंबर के लिए गांवों का शेड्यूल भी आ चुका था, फिर भी अचानक खरीद बंद कर दी गई। समिति के सामने खरीद के दस्तावेज पेश करने होंगे जो जटिल प्रक्रिया है।वर्जनभावांतर के तहत बाजरा खरीद 10 नवंबर को बंद करने के निर्देश मिले हैं। ज्यादातर किसान अपना बाजरा बेच चुके हैं। अगर किसी असली किसान की फसल बिकने से रह गई है, तो उसका मामला उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के सामने रखा जाएगा। समिति सत्यापन कर ऐसे किसानों को मंजूरी देगी।-नुकुल यादव, सचिव, मार्केट कमेटी, नारनौल