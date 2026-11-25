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कई बार चालक जल्दबाजी में दूसरे वाहनों के आगे अचानक कट मार देते हैं। इससे सड़क पर चल रहे दोपहिया और छोटे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है।शहर के कुरहावटा रोड, स्टेट हाईवे 148बी और रेवाड़ी रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। इन मार्गों पर डंपरों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और अन्य व्यावसायिक वाहन भी गुजरते हैं। कई वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक सामग्री भरी होती है।ओवरलोडिंग के कारण वाहन को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। वहीं, तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाने या मोड़ काटने पर हादसे की आशंका बढ़ जाती है।सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही एक अन्य समस्या भी सामने आ रही है। भूसा लेकर चलने वाले पिकअप और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर कई बार पीछे की ओर रिफ्लेक्टर, संकेतक और पर्याप्त रोशनी नहीं होती। ऐसे वाहन रात और धुंध के दौरान दूर से दिखाई नहीं देते। पीछे से आने वाले वाहन चालकों को समय पर इनका अंदाजा नहीं लग पाता। इससे टक्कर होने का खतरा रहता है।ओवरलोडिंग रोकने के लिए आरटीए विभाग की ओर से समय-समय पर जांच अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन सड़कों पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही को देखते हुए नियमित निगरानी और कार्रवाई की जरूरत है। केवल चालान करने के बजाय ओवरलोड वाहनों को सड़क पर चलने से रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।