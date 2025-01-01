फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   On the occasion of Shakti Parv, women played Garba with sticks.

Mahendragarh-Narnaul News: शक्ति पर्व पर महिलाओं ने खेला लाठियों से गरबा

Thu, 22 Oct 2026 12:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
On the occasion of Shakti Parv, women played Garba with sticks.
फोटो 15 हुडा सेक्टर में श​क्ति प्रदर्शन करती महिलाएं। स्रोत: प्रवक्ता - फोटो : रामलीला मैदान में कुश्ती दंगल में एक दूसरे पहलवान को पटखनी देने की कोशिश। स्रोत कमेटी
नारनौल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस एवं शक्ति पर्व के उपलक्ष्य में महिला यज्ञ एवं योग समिति ने हुडा सेक्टर में यज्ञ- योग संगोष्ठी एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें महिलाओं ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए दंड संचालन किया और अस्त्र शस्त्र चलाए। कार्यक्रम संयोजिका एवं मातृ शक्ति प्रांत सेवा प्रमुख डॉ. कृष्णा आर्या व मिथलेश आर्या ने वैदिक विधान से यज्ञ संपन्न करवाया। योगाचार्या कृष्णा आर्या ने झांसी की रानी और दुर्गावती जैसी साहसी महिलाओं को आदर्श बताते हुए महिलाओं को शक्ति संपन्न बनने और दंड संचालन के गुर सिखाए। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed