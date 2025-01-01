Mahendragarh-Narnaul News: शक्ति पर्व पर महिलाओं ने खेला लाठियों से गरबा

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नारनौल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस एवं शक्ति पर्व के उपलक्ष्य में महिला यज्ञ एवं योग समिति ने हुडा सेक्टर में यज्ञ- योग संगोष्ठी एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें महिलाओं ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए दंड संचालन किया और अस्त्र शस्त्र चलाए। कार्यक्रम संयोजिका एवं मातृ शक्ति प्रांत सेवा प्रमुख डॉ. कृष्णा आर्या व मिथलेश आर्या ने वैदिक विधान से यज्ञ संपन्न करवाया। योगाचार्या कृष्णा आर्या ने झांसी की रानी और दुर्गावती जैसी साहसी महिलाओं को आदर्श बताते हुए महिलाओं को शक्ति संपन्न बनने और दंड संचालन के गुर सिखाए। संवाद